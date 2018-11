Vier Geldkassetten aus Automat geklaut

Karlsruhe.Einen hohen Betrag haben bislang unbekannte Täter aus einem Geldautomaten der Postbank gestohlen. Wie viel Geld die Diebe in der Durlacher Filiale in der Gritznerstraße 8 bereits am Montagabend stahlen, wollte die Polizei auf Nachfrage der Bruhrainer Zeitung nicht mitteilen.

Den Ermittlern ist zudem auch noch nicht bekannt, wie die Täter an die vier Geldkassetten im Automaten gelangten. Wie es in der gestrigen Pressemitteilung der Polizei heißt, sei das noch Gegenstand der Ermittlungen. Aufbruchspuren konnten an dem Geldautomaten, der sich im Vorraum der Postbank-Filiale befindet, nicht festgestellt werden. Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0721/6 66 55 55, melden. pol/cao

