Vierbeiner als mutige Retter im Notfall

Geeignet für die Rettungsstaffel sei eigentlich jede Hunderasse, die wesensfest und freundlich ist. „Das sehen aber nicht alle so. Da Terrier leider einen schlechten Ruf haben, wurde ich bei einigen Vereinen aus diesem Grund abgelehnt, bevor sich jemand ein Bild von meinen Hunden gemacht hat“, erzählt die gebürtige Karlsruherin.

Stumpf-Gönnheimer hat aber nicht nur „Jumpy“ sondern auch noch eine Dame im Gepäck: Die neun Monate alte Continental Bulldogge „Annika“. Ihre braunen Augen leuchten während sie freudig alle Menschen und Tiere auf dem Vereinsgelände begrüßt. Sie genießt einige Streicheleinheiten, bevor auch für sie das Training beginnt. Unter der Woche üben sie zweimal in Kirrlach.

Acht Stunden am Wochenende

Fast das ganze Wochenende verbringen die zwei Vierbeiner dann mit der Rettungshundestaffel. Also auch heute, am Tag des Hundes. „Vier Stunden arbeiten die Hunde auf dem Platz und machen Gehorsamsübungen – und dann geht es noch vier Stunden ins Freie“, erklärt die Hundehalterin ein übliches Wochenende von ihr und ihren Vierbeinern. Gehorsam bedeutet hierbei, dass Tier und Mensch in jeder Situation, also bei vielen Menschen, Lärm, Straßenverkehr oder Rauch ein perfektes Team sind.

Der Hund sollte sich auch auf große Entfernung lenken und leiten lassen. Auf dem Platz wird auch der Umgang mit verschiedenen Geräten trainiert. Dabei kommt unter anderem eine Leiter oder auch ein Tunnel zum Einsatz. Der Vierbeiner lernt dabei, dass er seinem Herrchen in jeder Situation vertrauen kann. Auf einem freien Gelände üben die Tiere dann, spielerisch Menschen zu suchen und zu verbellen. Die ersten Schritte hierbei sind, dass die Hunde trainieren, eine Person anzubellen um ihr Spielzeug oder Futter zu bekommen. Anfangs sind die Verstecke noch einfach, im Laufe der Ausbildung werden sie dann immer schwerer, so dass der Hund zur Prüfungsreife gelernt hat, große Waldgebiete zuverlässig abzusuchen und gefundene Personen anzuzeigen. Ziel dabei sei es, dass die Hunde nach etwa zwei Jahren Ausbildung tatsächlich Menschen auf einer großen Fläche aufspüren können. Es gibt den Unterschied zwischen Mantraining, das bedeutet eine spezielle Person wird vermisst und gesucht – oder eine Flächensuche, wo eine Person auf einer großen Fläche gefunden werden muss.

30 000 Quadratmeter absuchen

Für die letztere Art werden „Annika“ und „Jumpy“ seit Februar dieses Jahres in einer Gruppe von acht anderen Vierbeinern vorbereitet. Nach sechs Monaten gibt es einen Eignungstest. Der steht für die beiden also schon fast vor der Tür. Ängstliche oder aggressive Tiere werden dann von der weiteren Ausbildung ausgeschlossen. Das muss Hundebesitzerin Stumpf-Gönnheimer aber nicht fürchten. „Obwohl ich es nicht gedacht hätte, ist ,Annika‘ beim Suchen etwas konzentrierter als ,Jumpy‘“, schätzt die Halterin ihre Hunde ein. Beide werden die Eignung aber mit sehr großer Sicherheit meistern. Nach etwa zwei Jahren gibt es dann die Endprüfung. Die beinhaltet einen theoretischen Teil für den Hundeführer in den Bereichen Erste Hilfe, Einsatztaktik, Kynologie, Erste Hilfe am Hund, Orientierung und Kartenarbeit, Sprechfunk und Unfallverhütung. Dann wird der Hund von einer fremden Person und vom Hundehalter jeweils 10 Meter getragen. Danach muss das Team Elemente wie Fußgehen, Sitz, Steh und Platz aus der Bewegung, Ablage unter Ablenkung, Durchqueren einer Personengruppe und Voraussenden oder Ähnliches zeigen.

Schließlich muss das Rettungsteam dann auf einem etwa 30 000 Quadratmeter großen Waldstück innerhalb von 20 Minuten ein oder zwei Personen finden. Der Hund zeigt den Vermissten im Idealfall an und der Hundeführer versorgt ihn.

Bis dahin ist es für „Annika“ und „Jumpy“ noch ein langer und teilweise anstrengender Weg. Stumpf-Gönnheimer hat schon solche Suchübungen gesehen und weiß, „danach sind die Hunde erstmal platt“. Aber weil ihre Vierbeiner dabei viel lernen, Spaß haben und ausgelastet sind, will sie die Wochenenden im Freien weiter voll nutzen.

