Vierbeiner rennen so schnell wir der Wind

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Die Wiese hinter dem Stadion des Windhund-Rennvereins Kurpfalz Oberhausen glich am Wochenende einem großen Campingplatz. An den Autokennzeichen war zu erkennen, dass die Hundeliebhaber teilweise aus ganz Deutschland und dem umliegenden Ausland in die Rheingemeinde gekommen waren. Anlass war das im WRV-Stadion ausgetragene Windhunderennen mit überwiegend adligen Schönheiten auf vier Beinen.

Bereits am Samstag stellten sich insgesamt rund 180 hübsch herausgeputzte Schönlinge den Wertungsrichtern. Zugelassen waren Windhunde aller Rassen, darunter Azawakh, Greyhound, Saluki, Sloughi und Silken Windsprite. Aber auch Afghanische Windhunde, Barsoi und Irish Wolfhound waren vertreten. Bei den 17. Grasbahnmeisterschaften konnten die Tiere am Sonntag auf der gepflegten Anlage in Oberhausen über 280, 350 und 480 Meter ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen.

Bis zu 70 Stundenkilometer schnell

Die schnellste Windhund-Rasse sind die Greyhounds, die eine maximale Laufgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern erreichen können. Etwa halb so schnell ist das Italienische Windspiel, die zugleich auch die kleinste Windhund-Rasse ist. Veranstalter der Grasbahnmeisterschaft war der über 100 Mitglieder zählende Windhund-Rennverein Kurpfalz Oberhausen. „Unsere Mitglieder kommen aus einem Umkreis von 100 Kilometern, wobei einer sogar in Holland lebt“, bestätigte Vereinsvorsitzender Rainer Scholz aus Altrip. Die Anlage in Oberhausen zählt zu den schönsten im süddeutschen Raum und ist für internationale Wettkämpfe zertifiziert. „Wir könnten hier auch Welt- und Europameisterschaften ausrichten“, teilte der Vereinschef stolz mit.