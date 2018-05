Vögel überraschen Besucher

Anzeige

Waghäusel/Karlsruhe.Erneut sorgt sie für eine Überraschung. Und für Überraschungen ist die Künstlerin Svenja Ritter (kleines Bild) aus Wiesental bekannt. Bis Sonntag, 20. Mai, stellt sie auf Einladung von Kurator Jens Andres zusammen mit elf weiteren Koryphäen aus ganz Deutschland und anderen Ländern, etwa Kuba, im „Kunstraum Neureut“ in Karlsruhe aus. Für große Aufmerksamkeit sorgte bereits das Thema der Präsentation: „Federn gelassen – der Vogel in der aktuellen Kunst.“ Svenja Ritter hat sich dabei für die Verwendung des besonderen Materials Polystyrol entschieden.

Gerade perfekte Überraschungsmomente, was Motive und Materialien anbelangt, zeichnen sie aus. So sind un- und außergewöhnliche Kreationen als Unikate jetzt in Karlsuhe-Neureut in der Kirchfeldstraße 12 zu sehen und zu bewundern.

Ein Dutzend renommierte Künstler

Mit allerlei Vögeln beschäftigt sich ein Dutzend renommierter Künstler auf recht individuelle Weise. Die Ausstellung untersuche, wie und mit welcher Motivation Künstler in den verschiedenen Medien das mit vielen Konnotationen besetzte Motiv des Vogels darstellen, ließ die Wiesentalerin wissen.