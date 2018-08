Von Klassik-Rock bis zu sanftem Soul

Waghäusel.Livemusik vom Feinsten verspricht die Setlist des siebten Sommerfest Open Air in Waghäusel. Ab 18 Uhr rocken am kommenden Samstag, 11. August, „Tonefield & Friends“ mit fetzigem Blues, feinsten Pop- und Soulklänge sowie klassischem Rock das Vereinsgelände des Vogelparks in der Haslacher Straße in Waghäusel.

Mal hart, mal sanft, aber immer mit Herzblut und voller Hingabe reißt die Band

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1890 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.08.2018