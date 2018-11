Vor dem Gemälde in Szene setzen

Bruchsal.Große Meister aus mehr als 500 Jahren Kunstgeschichte laden noch bis Sonntag, 28. April, im Bruchsaler Schloss zum Mitmachen ein. Leonardo Da Vincis Mona Lisa zum Fertigmalen oder Edgar Degas’ Tänzerinnen an der Ballettstange zum Mitmachen: Die Ausstellung #participate setzt auf die persönliche Begegnung mit den Meilensteinen der Malerei. Wesentliches Elemente der Schau sind die Interaktion – und das Selfie. Das schreiben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung.

Die Ausstellung #participate, eine Kooperation mit dem Institut für Kulturaustausch in Tübingen, setzt auf die persönliche Begegnung mit den Meilensteinen der Malerei. Kunst zum Mitmachen – das ist die Leitidee von #participate. Den Schnurrbart, mit dem Marcel Duchamp Leonardo da Vincis weltberühmte Mona Lisa verzierte, die Grazie der Balletteusen auf den Bildern von Degas, Raffaels berühmte Engelchen – jeder kennt diese Motive. Bei der Ausstellung #participate steigen die Besucher in die Welt dieser Bilder ein. Es ist ein spielerischer, augenzwinkernder Zugang zur Kunst.

Von Renaissance bis Popart

Die Ausstellung lädt zu Aktivitäten ein, die traditionell im Museum streng verboten sind, und dazu, die Distanz zu den großen Meistern hinter sich zu lassen und die Bildräume bewusst zu betreten. Ganz nebenbei gewinnt man auch einen Einblick in mehr als 500 Jahre Kunstgeschichte. Gezeigt wird eine Vielzahl interaktiver Exponate, die meisten davon so berühmt, dass sie zum bildlichen Gemeingut gehören: Botticelli und Michelangelo, Hokusai und Degas, Keith Haring und Roy Lichtenstein.

Attraktives Ziel für Familien

In begleitenden Texten erhält man gut verständliche Informationen zu den Künstlern, ihren Werken und den Epochen. „Mit dieser Ausstellung öffnen wir Schloss Bruchsal nochmals ganz besonders für Familien und machen es zu einem attraktiven Ziel für Besuche in den Wintermonaten“, erklärt Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Immer wieder sind die Monumente des Landes der Schauplatz für Experimente mit neuen Formaten – von der zeitgenössischen Kunst bis zu ungewöhnlichen Führungen. „Unser Ziel ist es, mit dem Angebot in Schloss Bruchsal möglichst viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu erreichen“, erläutert Michael Hörrmann. „Und die Ausstellung #participate öffnet die Welt der Kunst über einen spielerischen, niedrigschwelligen Zugang“.

Wesentliches Element der Ausstellung ist die Aufforderung zum Fotografieren: Das Selfie, das Selbstporträt mit dem Kunstwerk, ist Teil der Idee. Jedes der berühmten Bilder ist eine Einladung, sich selbst in Szene zu setzen, damit Teil des Kunstwerks werden und dies fotografisch für alle Ewigkeit festzuhalten.

„Unsere Besucherinnen und Besucher sollen daher unbedingt ihre Kameras und Smartphones mit dabei haben“, erklärt Christina Ebel, die Leiterin der Schlossverwaltung. gehören ausdrücklich in ausgepackt und sich selbst oder die Familie und Freunde als Teil des Kunstwerks fotografieren.

Dabei kann natürlich nach Herzenslust posiert werden. Wer sich selber in ein Foto-Kunstwerk verwandelt hat, kann das Foto unter den Hashtags #participate und #machdichkunst hochladen. zg

