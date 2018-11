Vor dem Mixed-Turnen wird gelost

Graben-Neudorf.Die Idee des Mixed-Turnens stammt von Reinhold Heger, dem 2006 verstorbenen ehemaligen Gauoberturnwart des Kraichturngaus Bruchsal. Heute heißt der turnerische Wettkampf, der am kommenden Sonntag, 2. Dezember, ab 15 Uhr in der Pestalozzihalle in Graben-Neudorf stattfinden wird, „3 x 8 – das neue Mixed-Turnen“.

Ihr Können zeigen dabei jeweils acht Sportgymnastinnen sowie Kunstturner aus den Vereinen des Kraichturngaus. Durch Losentscheid werden vor Wettkampfbeginn aus den 24 Aktiven der drei olympischen Sportarten (Geräteturnen, rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen) Dreier-Mannschaften gebildet. Dabei hat jedes Team einen Joker, dessen Wertung verdoppelt wird.

Gemeldete Athleten

Am Start sind die Sportgymnastinnen Paula Felten, Melisa Metovic, Ravenne Herzog, Virginia Jung, Tamara Hesse, Kanita Hodic, Alina Walgutski und Ariana Metavic vom TSV Graben. Die Kunstturner Florian Durm, Dominik Duwald, Christian Kieckeben, Lukas Bell, Marvin Windisch, Jahannes Speck und David Hardock wollen ihre Leistungen an den Geräten zeigen. Neben drei Turnerinnen des TSV Wiesental sind Vivian Geißler und Catalina Bratan vom TV Gondelsheim, Jasmin Kerner (TV Oberhausen) sowie die Kunstturnerinnen Katrin Plücker und Jana Hoffner vom TV Odenheim gemeldet.

Die für die Zuschauer überaus attraktive und kurzweilige Turnveranstaltung wird vom TSV Neudorf ausgerichtet und von Jörg Wontorra, dem Ehrenvorsitzenden des Kraichturngaus, moderiert. Geöffnet ist die Pestalozzihalle, Pestalozzistraße 2, am Turniertag ab 14 Uhr, wobei der Eintritt frei ist. klu

