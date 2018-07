Vorsicht bei „Enkeltrick“

Anzeige

Tipps der Beamten

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie bei der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer tatsächlich eine verwandte Person ist. Legen Sie auf und rufen Sie anschließend den Verwandten selbst unter seiner Telefonnummer zurück. Nutzen Sie hierbei nicht die Rückruftaste. pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018