VW Caddy kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe.Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem VW Caddy wurden am Mittwochnachmittag insgesamt drei Personen leicht verletzt. Die Bahnstrecke musste für eine Stunde voll gesperrt werden.

Gegen 14.35 Uhr, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung, war ein 30-jähriger Soldat mit dem Auto der Bundeswehr auf der Wolfartsweierer Straße stadtauswärts unterwegs und wollte den Oststadtkreisel geradeaus überqueren. An der Ampel am Andreaskreuz übersah er, vermutlich infolge der tiefstehenden Sonne, das dortige Rotlicht und fuhr über die Gleise. Hier wurde der Pkw von einer gerade anfahrenden Straßenbahn erfasst.

Zur Seite geschleudert

Durch den Aufprall wurden die Schiebetür des Autos herausgerissen und der Wagen zur Seite geschleudert. Der Straßenbahnfahrer und die beiden Insassen des Autos verletzten sich dabei leicht und erlitten einen Schock, wie die Medienagentur 7aktuell vermeldete. Auch alle Fahrgäste blieben unverletzt.

Der Streckenabschnitt war etwa eine Stunde lang für den Bahnverkehr einseitig gesperrt. Betroffen davon waren die Linien S4, S5, S7, S8 sowie 2, 6 und E. Auch im Straßenverkehr kam es zu Beeinträchtigungen. Der VW Caddy musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn wurde an der Front erheblich beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf zirka 30 000 Euro. pol

