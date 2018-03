Wachturm erinnert an Kalten Krieg

Anzeige

Philippsburg.Die Vermutung ist falsch: Der signifikante Wachturm steht nicht an der ehemaligen innerdeutschen Zonengrenze, auch nicht in einem Museumshof im Osten, er steht auf Gemarkung Philippsburg. Dabei handelt es sich um ein Überbleibsel aus den Zeiten des Kalten Kriegs. Der alte Wachturm des US-amerikanischen Munitionslagers, in dem sogar Atomsprengköpfe gelagert waren, blieb erhalten, um als Art Mahnung an die unselige Zeit zu erinnern, als die gefährlichsten Waffen in der Region lagerten.

Etwa zwischen 1977 und 1980 war das etwa 20 Hektar große Munitionslager in der Molzau nach dem sogenannten „Long Range Security Program“ ausgebaut worden. Damit sollte die Sicherheit weiter gesteigert werden. Hierzu gehörte ein Wachgebäude mit Betonwachturm, der bei der Betrachtung sofort Assoziationen mit den ehemaligen Grenzanlagen der Deutschen Demokratischen Republik auslöst. Immer noch hält sich das Gerücht, der Turm stamme aus DDR-Produktion, weil gewisse Ähnlichkeiten zu den bis 1989 vorhandenen Grenzbefestigungen bestehen.

Fast alle Bunker beseitigt

Inzwischen sind in Philippsburg die letzten Spuren des Ost-West-Wettrüstens bis auf ganz wenige Überbleibsel beseitigt. 21 der 24 massiven Bunker in der Molzau, in denen zum Teil Atomsprengköpfe gelagert waren, gibt es nicht mehr. Aus dem 20 Hektar großen Munitionslager wurde ein Naherholungsgebiet: ein friedliches Stück Stadtwald, dem niemand mehr seine Vergangenheit ansieht.