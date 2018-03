Waghäusel als Mahnmal für die angegriffene Demokratie

Anzeige

Waghäusel/Berlin.Was die Allerwenigsten wissen: In der Bundeshauptstadt Berlin gibt es eine Waghäuseler Straße. „Sie verläuft von der Bundesallee bis zur Kufsteiner Straße und trägt ihren Namen seit 1892. Sie wurde nach einer Stadt im Landkreis Karlsruhe, in der Oberrheinebene, im Bundesland Baden-Württemberg, benannt“, heißt es in einer offiziellen Beschreibung.

Zu den weiteren aus Berlin vorliegenden Informationen gehört der Hinweis: „1892 wurde auf der als Straße 21a im Bebauungsplan von 1885 vorgesehenen Trasse die Straße nach dem Schlachtort benannt, in dem durch den Kronprinzen und späteren Kaiser Wilhelm I. eine Entscheidung zur Niederschlagung der Badischen Revolution 1849 stattfand.“

„Preußische Siege“

Doch findet sich in der Millionenstadt nicht nur die „Waghäuseler Straße“, was eigentlich schon alleine eine Besonderheit wäre. Im Wilmersdorfer Volkspark an der Fußgängerbrücke über die Bundesallee ist auch eine Informationstafel aufgestellt, die über Waghäusel und seine Rolle in der Badischen Revolution informiert. Unter der Überschrift „Preußische Siege und das Ende der Revolution von 1848/49“ ist dort als geschichtlicher Hintergrund zu lesen: „Die Badensche Straße und einige kleinere Straßen in diesem Viertel von Wilmersdorf – Bruchsaler Straße, Waghäuseler, Kuppenheimer, Durlacher und Karlsruher Straße – sowie der frühere Rastatter Platz erinnern an Schlachten in Baden, in denen der Prinz von Preußen und spätere deutsche Kaiser Wilhelm I. im Jahre 1849 das Revolutionsheer der badischen Demokratiebewegung besiegt hat.“