Waghäusel bekommt 52 000 Euro

Karlsruhe/Waghäusel.Der Landkreis erhält für die Backbone-Erweiterung zur Breitbandanbindung des Stadtteils Waghäusel an das landkreisweite Netz mit dem Namen Backbone 37 017 Euro. „Weitere 17 583 Euro gehen an die Stadt Waghäusel für ihre Lehrrohrinfrastruktur im Gewerbegebiet V im Rahmen der Mitverlegung“, informierte Landrat Dr. Christoph Schnaudigel nach der Übergabe der Förderbescheide am vergangenen Freitag durch den Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration Thomas Strobl.

Auch wenn der Gesamtbetrag mit knapp 52 000 Euro dieses Mal im vorherigen Vergleich überschaubar ist, freute man sich im Landkreis Karlsruhe über die Fördermittel des Landes für den Breitbandausbau, wie es in einer Pressemitteilung der Behörde heißt. „Der Breitbandausbau ist ein Großprojekt, das in Teilschritten vorangetrieben wird. Jede Einzelmaßnahme ist wichtig, um das große Ziel, die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet im gesamten Kreisgebiet, zu erreichen“, gab Schnaudigel zu verstehen.

Nach aktuellem Stand sind bis jetzt über 15 Millionen Euro Fördermittel bewilligt. 34 weitere Anträge für Fördermittel mit einem Volumen von insgesamt 3,3 Millionen Euro liegen dem Ministerium zur Bearbeitung noch vor. zg

