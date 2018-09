Waghäusel muss Räume bereitstellen

karlsruhe/Waghäusel.Der Landkreis hat zwei weitere Pflegestützpunkte an den Standorten Stutensee und Waghäusel formell beantragt. Dies wurde möglich, da sich die Kranken- und Pflegekassen sowie die kommunalen Landesverbände auf einen Rahmenvertrag zur Arbeit und Finanzierung der Pflegestützpunkte geeinigt haben, wie Landrat Dr. Christoph Schnaudigel im Jugendhilfe- und Sozialausschuss erklärte.

Nach derzeitiger Planung geht man davon aus, dass die beiden neuen Pflegestützpunkte im Laufe des ersten Halbjahres 2019 in Betrieb gehen können. Sobald von der zuständigen Kommission grünes Licht gegeben hat, werden die entsprechenden Verträge und Stellenausschreibungen auf den Weg gebracht.

Schon früh vertraten Kreistag und -verwaltung die Auffassung, dass eine flächendeckende Einrichtung von Pflegestützpunkten in kommunaler Trägerschaft sinnvoll sei, wie es in einer Pressemitteilung des Landratamtes heißt. Nur so könne zu Pflege und Versorgung im Alter umfassend und neutral beraten und alle für die wohnortnahe Betreuung in Betracht kommenden pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote koordiniert werden. Dem entsprechend früh kam der Landkreis Karlsruhe zum Zuge und war mit seinen Pflegestützpunkt in Bruchsal (2010) unter den ersten im Land.

Kosten werden geteilt

Träger der Pflegestützpunkte sind die Kassen gemeinsam mit dem Landkreis. Ihm obliegt die Sicherstellung des Betriebs und er stellt auch das Personal ein. Die Räumlichkeiten werden von Stutensee und Waghäusel zur Verfügung gestellt. Die Kosten werden zwischen den Kassen und dem Landkreis geteilt. Der Kreisanteil steigt bei fünf Pflegestützpunkten von 153 000 auf 255 000 Euro. zg/cao

