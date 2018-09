Waghäuseler feiern „Foo Fighters Tribute Band“ beim Stadtfest

Waghäusel.Die „Foo Fighters Tribute Band“ hat das Stadtfest in der großen Kreisstadt auf der Festwiese bei der Eremitage gestern Abend rockig eingeläutet. Nach fünfjähriger Pause sind an diesem Wochenende viele Attraktionen im Herzen der Stadt bis Montag, 3. September, geplant. Nach dem Rock sorgte die SWR3-Band mit DJ für beste Partystimmung. Das Programm am heutigen Samstag beginnt um 19 Uhr mit dem Einmarsch der Mitglieder des Festkomi-tees. In Begleitung der Waghäuseler Musikvereine wird Oberbürgermeister Walter Heiler das erste Fass anstechen.

Die „Original Katzbachtaler“ wollen ab 20 Uhr unter dem Motto „Schlagernacht und mehr“ die gute Laune der Besucher zum Überlaufen bringen. Der Tag endet mit einem Feuerwerk um 22 Uhr. Am morgigen Sonntag steht die Familie im Mittelpunkt. Auch die Bruhrainer Zeitung wird mit einem Stand ab 12 Uhr vor Ort sein. Unter anderem steht ein Kunstbike bereit, um kreative Kunstwerke zusammen zu gestalten. Einen ausführlichen Bericht zum Fest gibt es in der Montagsausgabe. / nina

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.09.2018