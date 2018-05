Waghäuseler unterstützen Kulturnacht

Anzeige

Waghäusel/Oberhausen.„Wir unterstützen unsere pfälzischen Kunstfreunde und hoffen auf die Weiterentwicklung einer guten Zusammenarbeit“, ließen die grenzüberschreitenden Mitwirkenden wissen. Denn zwei Waghäuseler haben die weithin bekannte Kulturnacht in Speyer bereichert: die Künstler Anita Medjed-Stumm und Jens Grundschock, Mitglieder der neuen „Kunststrategen“, mit einer Ausstellung ihrer Werke in der „Halle 101“, das 400 Quadratmeter große Vereinsheim des Rockmusikervereins in Speyer. Als optisch-musikalische Zugabe präsentierte sich die Künstlerin Maja Vasic, die an der Musikschule Oberhausen-Rheinhausen unterrichtet. Mit ihrer Tanz-Performance zog sie die Besucher in den Bann.

In Form der Kulturnacht werden Gemälde und Skulpturen ins besondere Licht gerückt. Eine musikalische Begleitung erfolgt die ganze Nacht hindurch. Auch dank der badischen Besetzung erschienen zahlreiche rechtsrheinische Gäste, die sich viele Abendstunden lang zwischen den Exponaten aufhielten, sich beindrucken ließen und sich mit den Künstlern austauschten.

Genreübergreifende Werke

Jens Grundschocks künstlerische Reichweite, so war vor Ort zu erfahren, habe sich im Laufe der Jahre dermaßen ausgedehnt, dass heute ein genreübergreifendes Oeuvre aus Malerei, Skulptur, Street Art und Interventionen dargeboten werde. Gefunden habe er das symbolträchtige doppelte T als Stahlträger bei Abrissarbeiten auf dem Südzuckergelände. Durchweg lobend, zumeist überschwänglich beurteilten die Besucher die ausdruckstarken nachwirkenden Exponate.