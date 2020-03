Waghäuselerin erstellt Set aus Spielkarten für Bali

Waghäusel.Claudie Linkes Illustrationen sind Eye-Catcher: Kreativ, stylisch, voller Lebensfreude und immer auf den Punkt. Derzeit ist die junge Frau aus Waghäusel auf Bali. Dort ist ein Problem stets allgegenwärtig: das Meer und die Strände sind überschwemmt von Plastikmüll - Müll aus Europa, Australien, China, den USA und Indonesien selbst.

„Dies ist ein riesiges Problem und es geht uns alle an. Wir müssen umdenken und rasch handeln”, sagt Linke. Um die mittlerweile weltberühmte NGO „Bye Bye Plastic Bags" der Schwestern Melati (17) und Isabel (15) Wijsen zu unterstützen, entwirft die Illustratorin nun ein Set aus Spielkarten. Die auffallend schönen Motive drehen sich rund um typische Bali-Themen wie Surfen, Musik und Beach-Life. Um die Produktion der Karten auf den Weg zu bringen, startete Claudie Linke eine Online-Spendenkampagne auf „GoFundMe“. Das Karten-Set wird in Shops auf Bali verkauft und auch weltweit in 63 Länder geliefert, jeder Cent geht an die Organisation „Bye Bye Plastic Bags". Die Entwicklung ihrer Entwürfe dokumentiert die Zeichnerin auf ihrer Webseite und auf Instagram.

„Außerdem könnte ich hier auf Bali ein wenig über das Kunststoffproblem posten, informieren und dokumentieren, leider ist es keine Erfindung. Bleiben Sie bitte dran und scheuen Sie sich nicht, Ihre Ideen für eine Zusammenarbeit, für die Motive dieses Decks oder was Sie sonst noch für wichtig halten, mitzuteilen. Das wird Spaß machen - also bitte begleiten Sie mich auf dieser Reise“, bittet die Illustratorin um Unterstützung.

Mehr zur Kampagne des Bali Spielkartensets mit schönen Motiven, weiteren Infos und Spendenzähler in Echtzeit gibt es unter www.gofundme.com/f/bali-playing-cards.