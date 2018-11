Wald bewerten und gestalten

Karlsruhe.Wie empfinden Menschen den Wald in der Stadt Karlsruhe? Diese Frage untersucht die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in Freiburg erstmals in einer wissenschaftlichen Studie. Das schreibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Für die Studie werden Personen gesucht, die sich für den Wald interessieren und sich mit einer Befragung aktiv beteiligen wollen. Die Interviewten können ausdrücken, was der Wald vor ihrer Haustür mit ihren Gefühlen macht, wie er auf sie wirkt, welche Wünsche bestehen oder wie sie den Wald gestalten würden.

Befragung dauert 90 Minuten

Das städtische Forstamt unterstützt diese Studie. Teilnehmen können Personen, die in Karlsruhe oder der unmittelbaren Umgebung wohnen. Beschreiben sollte man kurz, warum man in den Wald geht und was dort wichtig ist. Die eigentliche Befragung findet dann nach persönlicher Terminabsprache beim städtischen Forstamt Karlsruhe in der Linkenheimer Allee 10 statt. Sie dauert etwa 90 Minuten. zg

Info: Weitere Informationen unter www.fva-bw.de. Anmeldung per E-Mail an waldimblick.fva-bw@forst.bwl.de.

