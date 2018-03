Walter Retzlaff ist seit 65 Jahren Teil der Gemeinschaft

Anzeige

Der Chef des Deutschen Roten Kreuzes Joachim Heißler und Schriftführer Nikolaj Keller resümierten das zurückliegende Geschäftsjahr. Neben der Durchführung von zwei Blutspende-Aktionen rückten für die Aktiven der in Waghäusel ältesten DRK-Ortsgruppe in den vergangenen Monaten Einsätze bei Faschings- und Sportveranstaltungen in den Mittelpunkt.

Eingesetzt waren die DRK-Helfer bei den Narrenumzügen in Kronau und Wiesental sowie bei den Wandertagen des TSV Wiesental, den deutschen Faustballmeisterschaften, beim traditionsreichen TSV-Jugendfußballturnier sowie beim Ironman-Triathlon Kraichgau. Beim zweimal elfjährigen Jubiläum des „Freundeskreises der Wissädalä Fasänachdä“ übernahm das örtliche Rote Kreuz zusammen mit dem Schachclub Oberhausen die Bewirtung.

Bereitschaftsarzt schließt Praxis

Feste Programmpunkte im Jahreskalender sind die Gemarkungsputzaktion sowie im Wechsel mit dem DRK Kirrlach die Seniorennachmittage der Stadt Waghäusel.

Von guten finanziellen Verhältnissen sprach Schatzmeister Thomas Vogel. Seiner tabellarischen Auflistung war zu entnehmen, dass ein vierstelliger Überschuss erwirtschaftet werden konnte. Auf Beschluss der Mitglieder werden diese Mittel für die Beschaffung einer neuen Dienstkleidung, die Instandhaltung des Fahrzeuges sowie für die Anschaffung einer digitalen Funkausstattung zurückgestellt. Erich Notheisen bestätigte dem Schatzmeister eine gewissenhafte Kassenführung, wobei Stadtrat Uli Roß die einstimmig erfolgte Entlastung beantragt hatte.

Die Mitglieder verabschiedeten aus dem Kreis des Deutschen Roten Kreuzes den Arzt Thomas Gebauer, der altersbedingt Ende März seine Praxis schließt. Er war seit dem Jahr 1979 Bereitschaftsarzt des DRK Wiesental. klu

