Wanderpokalfür Heckler

Waghäusel-Wiesental.„Stillstand ist Rückschritt“, sagte Klaus Körber, erster Vorsitzender der Jagdgesellschaft Wiesental, beim Kameradschaftsabend im Vereinsheim beim Tontauben-Schießstand.

Anlass für das Treffen war die Wiederbelebung einer traditionsreichen Wettkampf-Veranstaltung in dem Waghäuseler Stadtteil. Der vor zwölf Jahren verstorbene Wolf-Dietrich von Wietersheim-Kramsta war ein Förderer der Jagdgesellschaft Wiesental. Der Karlsruher Unternehmer ist gemeinsam mit dem im Vorjahr verstorbenen Ehrenmitglied Egon Hellinger auch Namensgeber des von Klaus Körber wieder eingeführten Skeetturniers. Geschossen wurde um den von Landes- und Kreisschützenmeister Roland Wittmer gestifteten Wanderpokal. Beteiligt haben sich 20 Schützen, darunter auch die amtierenden deutschen Seniorenmeister.

Nachwuchshoffnung geht

Vorjahressieger Harry Stober erreichte den achten Platz. Den Siegerpokal sicherte sich Bernhard Heckler, der Andreas May auf den zweiten Platz verwies. Dritter wurde Florian Säubert vor seinem Vereinskameraden Heinz Schneider. Einen guten sechsten Platz erreichte der erst 15-jährige Tim Krause, der als eines der größten Skeettalente im deutschen Schützenbund gilt. Im kommenden Jahr wird der Schüler an das Sportgymnasium im thüringischen Oberhof mit dem Bundesstützpunkt in Suhl wechseln. „Wir bedauern natürlich den Weggang unserer Nachwuchshoffnung, sind aber auch stolz, dass er die Aufnahme in Deutschlands beste Talentschmiede geschafft hat“, sagte Slawek Nicinski.

Der zweite Vorsitzende ist zugleich auch Skeet-Trainer des Badischen Sportschützenverbandes. Klaus Körber lobte den Einsatz von Peter Schäufele, Oliver Koal, René Auer und Kevin Hallay. Sein Dank galt zudem den Sportschützen Harry Stober, Bernhard Heckler und Dieter Bauer für die Spenden beim Einbau der neuen Heizung, die von Slawek Nicinski installiert wurde. Und auch Irmgard Bachert und Ruth Weisser, die seit vielen Jahren das Clubhaus bewirtschaften. klu

