Warnstreiks treffen ins Mark

Region.Mehrere tausend Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes im Südwesten haben für mehr Geld ihre Arbeit in Krankenhäusern, Kindergärten oder beim Nahverkehr niedergelegt. Besonders betroffen waren am Dienstag der Großraum Karlsruhe, Südbaden, der Schwarzwald und die Bodenseeregion. Vor allem Pendler mussten sich nach Alternativen umschauen.

Annullierte Flüge, Straßenbahnen im Depot und geschlossene Kitas: In dem Konflikt sind bis Donnerstag bundesweit die Angestellten des öffentlichen Dienstes aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Im Südwesten beteiligten sich am Dienstag laut ver.di etwa 4000 Menschen an den Ausständen, die Polizei sprach von etwa 3500 bei einer Kundgebung in Karlsruhe.

Der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske verteidigte die Ausstände. „Mit der massiven Ausweitung der Streiks setzen wir in dieser Woche deutliche Signale an die Arbeitgeber“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Arbeitgeber sprachen von einer Schädigung der Volkswirtschaft. An sie gerichtet sagte Bsirske: „Wir erwarten, dass sie in der dritten Verhandlungsrunde ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen und damit eine gute Lösung am Verhandlungstisch ermöglichen.“ Die Gespräche für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen stehen am kommenden Sonntag und Montag, 15. und 16. April, in Potsdam an. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat.