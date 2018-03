Was macht modernes Fitnessstudio aus?

Anzeige

Wer gerne einen Kurs besucht, findet in den über 200 Angeboten, die wöchentlich stattfinden, sicher das Richtige. Dabei sind beliebte Klassiker wie Zumba oder Bauch-Beine-Po, aber auch erfrischende Exoten wie Bodega Moves oder TRX. Wer statt Rudeltier eher als „einsamer Wolf“ sein Programm durchzieht, ist auf der großzügigen Trainingsfläche zu Hause. Der Bereich ist an sich schon ein Highlight. Dazu kommt die Freihantelfläche, die bei Pfitzenmeier Tradition hat.

Schwimmen und Aqua-Gym

Am Karlsruher Pfitzenmeier Premium Plus Resort fällt aber ein weiterer Teil des Gebäudes direkt ins Auge: Die riesige Schwimmhalle, der Aqua Dome, ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch in ihrer Funktion ein absoluter Gewinn, da die Möglichkeit besteht, an regelmäßigen Aqua-Kursen teilzunehmen. Einfach? Mitnichten. Wer schon einmal im Wasser trainiert hat, weiß, dass der Wasserwiderstand eine kleine Sau sein kann. Aber: Aber eine, die die Teilnehmer gelenkschonend zum Schwitzen bringt. Und sogar ein Solebecken wurde mit eingebaut.

Der dritte Part bei solch einem schönen Tag, der den Berufsalltag vergessen macht, ist das Wohlbefinden, die Freizeit. Auch an die haben die Planer um den Schwetzinger Unternehmer Werner Pfitzenmeier hier in der Rudolf-Freytag-Straße gedacht. Der von der täglichen Arbeit mitgenommene Körper und sein Leidensgenosse, der ausgelaugte Geist, freuen sich nach der Ertüchtigung auf wohltuende Entspannung im Wellnessbereich. Dort finden die Besucher eine Vielzahl an Saunen: Von Infrarot über Kräutersauna bis zum Dampfbad – hier gibt es neue Kraft und einen frischen Geist. Und danach kann man im Café mit Freunden plaudern oder sich in den Ruheräumen mit Weitblick entspannen. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018