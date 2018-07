Was sagt das Bild vom „Türkenlouis“ aus?

Anzeige

Die Bildbetrachtungen in der Staatlichen Kunsthalle finden am Dienstag (19 Uhr) und Mittwoch (13 Uhr), 14. und 15. August, statt. Die Internetführung wird am 15. August um 16 Uhr angeboten. Den Link dazu gibt es per E-Mail an roland.bauer@km.kv.bwl.de. zg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.08.2018