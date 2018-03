Wasserverbrauch steigt enorm

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Duschen, spülen, heizen: Der Wasserverbrauch der Bürger hat sich im vergangenen Jahr stark erhöht. Das schreibt die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen in ihrem Wochenblatt. Teilweise liege der Verbrauch bei mehr als 1000 Kubikmetern. Grund seien vermehrt undichte Wasserleitungen, Toilettenspülkästen oder Heizungsanlagen. Auch Wasserrohrbrüche in der Gartenwasserleitung sind nach Angaben der Verwaltung oftmals die Ursache für einen hohen Verbrauch. Alle Grundstückseigentümer sollen mindestens viermal im Jahr die Gemeindewasseruhr ablesen. So könne ein Defekt früh entdeckt werden – und die böse Überraschung bleibt aus. nina