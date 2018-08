„Weg verbindet mich mit den Menschen“

Waghäusel.Das ist schon eine spannende Frage. Wo ist Ihr Lieblingsort? Ich dachte an einen Urlaubsort, schließlich geht es um einen Artikel für die Urlaubszeit. Dann erfuhr ich jedoch, dass es sich um einen Lieblingsort in der nahen Umgebung handeln soll. So überlegte ich noch eine kurze Zeit und entschied mich dann für ein Stück des Marienwallfahrtsweges, der bei der Pfarrkirche St. Kornelius und Cyprian beginnt, am Friedhof vorbei zum Wald führt und dann an der Schutzhütte für die Wallfahrer vorbei auch wieder zurück.

Bei dieser Strecke brauche ich zu Fuß eine gute halbe Stunde, die Zeit, die mir guttut, wenn ich mal auf diese Art und Weise unterwegs bin, was selten genug der Fall ist. Die Zeitspanne ist nicht ganz unwesentlich, aber auf dieser kurzen Strecke ist einem doch auch ein gewisser Weitblick erlaubt.

Dabei ist das Gewerbegebiet gut hinter hohen Büschen und Bäumen verborgen, so dass der Arbeitstakt die Ruhe nicht stört und an einem lauen Sommerabend kann man hören, wie Menschen gemütlich und froh miteinander feiern.

Bekannte Gesichter

An einem heißen Sommertag lädt der nahe Wald, zu einem Abstecher ein. Die Schutzhütte und Bildstöcke zeugen von einem regen Glaubensleben aber auch von einem hohen ehrenamtlichen Engagement, auf das man hier immer wieder treffen kann. Gott sei Dank. Der Weg verbindet mich aber auch mit der Pfarrkirche, in der so vieles gefeiert wird. Taufen, Erstkommunion, Firmung und Hochzeiten. Ja, auch eine Diakonenweihe wurde hier schon gefeiert. Die Kirche, die auch ein Ort der Trauer und so auch eng mit dem Friedhof verbunden ist, der am Weg liegt.

So fühle ich mich auf diesem Weg den Menschen in den verschiedenen Lebenslagen verbunden. So finde ich es auch schön, dass sich dieser Weg auch sonst großer Beliebtheit erfreut. Ich treffe unbekannte Menschen und darf bekannte Gesichter sehen. Es ist Zeit, ein paar Worte zu wechseln und weiterzugehen.

Gut befestigte Strecke

Und wieder fällt mir ein, dass ich den Weg häufiger gehen sollte. Praktisch ist, dass der Weg gut befestigt, also nach Regen immer noch gut begehbar ist. Er lädt ein zu einem kurzen Spaziergang am Mittag oder Abend, nach dem Essen oder einem intensiven Gespräch. Er lädt ein, die Gedanken schweifen zu lassen und am Wegkreuz den einen oder anderen Gedanken Gott anzuvertrauen und auch den Menschen, denen ich immer wieder begegnen darf. Trotzdem ist es eben auch sehr flach. Den immer noch größten Teil meines Lebens habe ich im Kraichgau verbracht und Urlaube führen mich in der Regel ins Bergland. Dieser Abschnitt des Marienwallfahrtsweges hilft mir aber, mich mit der flachen Rheinebene anzufreunden. Ich kann auf diesem Weg Ausgleich und Ruhe im Alltag finden. Und selbst wenn ich den Weg alleine gehe, fühle ich mich mit den Menschen hier verbunden.

Auf ein Wiedersehen auf dem Marienwallfahrtsweg.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018