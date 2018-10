Wehren üben den Ernstfall

Rheinstetten-Forchheim.Ein lauter Knall, verzweifelte Hilfeschreie und wenige Minuten später Martinshorn aus allen Richtungen. Auch wenn es sich nur um eine groß angelegte Übung handelte, lag am Samstagnachmittag eine gewisse Spannung in Rheinstetten-Forchheim in der Luft: Eine Straßenbahn krachte am Bahnübergang in zwei Autos. Ein Szenario, welches jederzeit Realität werden kann.

Um 14.30 Uhr heulten die

...