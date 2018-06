Weißer Ring sieht Bewaffnungstrend kritisch

Anzeige

Karlsruhe.Die Opferschutzorganisation Weißer Ring rät Bürgern davon ab, sich zu bewaffnen. Man nehme in den Beratungen ein steigendes Bedürfnis nach Waffen zur Selbstverteidigung wahr, sagte der Landesvorsitzende von Baden-Württemberg Erwin Hetger: „Wir raten aber davon ab.“ Oft würden Täter durch Gegenwehr noch aggressiver und gewalttätiger, warnt er.

Wer Waffen mit sich tragen will, braucht in Deutschland einen kleinen Waffenschein – er berechtigt nicht nur zum Tragen von Schreckschuss- oder Signalwaffen, sondern ist auch für ein kleines Chlorgas-Spray erforderlich. Der kleine Waffenschein zählt zu den sogenannten waffenrechtlichen Erlaubnissen. Außerhalb von Schießständen und dem eigenen Grundstück ist die Benutzung der Waffen verboten – eingesetzt werden dürfen sie nur bei Notwehr oder Notstand.

77 000 Lizenzen im Südwesten

Die Nachfrage nach der Lizenz steigt seit Jahren. In der Bundesrepublik sind aktuell mehr als 587 000 kleine Waffenscheine registriert, das sind mehr als doppelt so viele als noch Ende 2015. Auch im Südwesten hat sich die Zahl der registrierten Scheine in den vergangenen vier Jahren fast verdoppelt, nämlich von rund 40 000 auf mehr als 77 000.