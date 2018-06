Weltkirchenrat trifft sich vielleicht bald in Karlsruhe

Anzeige

Genf/Karlsruhe.Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat am vergangenen Samstag in Genf die Bewerbung Karlsruhes als Ort der nächsten, weltweiten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen im Jahre 2021 präsentiert, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Landeskirche in Baden. Vor den Delegierten des Zentralausschusses würdigte der Ratsvorsitzende die „Residenz des Rechts“ als geeigneten Ort, um sich zum Beispiel mit den Themen Menschenrechte und Religionsfreiheit als Herausforderungen auch für das kirchliche Handeln zu beschäftigen. Zugleich eröffne die grenznahe Lage auch europäische und globale Perspektiven. Als einzige Mitbewerberin präsentierte sich die südafrikanische Stadt Kapstadt als Austragungsort. Die Entscheidung fällt am morgigen Mittwoch, 20. Juni.

Bedford-Strohm würdigte Karlsruhe als „Stadt mit einer starken Tradition religiöser Toleranz und der Integration von Migranten und Flüchtlingen“. Die damit verbundene „Atmosphäre religiösen Friedens“ sei hilfreich auch im gegenwärtigen Umgang mit der großen Zahl an Flüchtlingen aus vielen Ländern. Als „Residenz des Rechts“ sei Karlsruhe bestens geeignet, sich mit den Themen Gerechtigkeit, verlässliche Rechtsinstitutionen, Menschenrechte und Religionsfreiheit zu beschäftigen. Diese hätten eine „zunehmende Überlebensbedeutung“ in der ganzen Welt bekommen, und seien zentral auch für die Arbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen. Der Ratsvorsitzende wies auch darauf hin, dass sich die badische Landeskirche, gemeinsam mit anderen Kirchen, dazu verpflichtet habe, „Teil der weltweiten ökumenischen Pilgerreise für Gerechtigkeit und Frieden zu sein“.

Globale Perspektiven verbinden

Bedford-Strohm hob zugleich die Lage Karlsruhes an der Grenze zu Frankreich hervor. Dieser Umstand sei „mehr als nur Geographie“. Vielmehr blicke man heute voller Dankbarkeit auf eine lange Geschichte der Versöhnung zwischen Deutschland, Frankreich und anderen Ländern Europas zurück. Die Nachbarschaft der europäischen Institutionen eröffne einer Vollversammlung des Weltkirchenrates in Karlsruhe auch die Möglichkeit, europäische und globale Perspektiven zu verbinden. Zugleich äußerte der Ratsvorsitzende die Hoffnung, dass die europäischen Kirchen von den Gästen aus der ganzen Welt „geistliche Inspiration, Ermutigung und Glaubensfreude“ empfangen würden.