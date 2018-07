Wenn Bello die fliegende Scheibe fängt

Anzeige

Wichtig war Lettang, die selbst Trainerin für Dogfrisbee beim SHV in Kirrlach ist, dass alle Teilnehmer Spaß hatten. „Oftmals sind die Discdogger aufgeregt und stehen unter enormer Anspannung, wenn sie gemeinsam mit ihrem Vierbeiner auf den Platz gehen“, so Lettang. Am Samstag stand aber rein das Vergnügen im Vordergrund.

Spontane Choreographie

Die 47 Starter im Freestyle wurden mit einem Musiktitel überrascht, zu dem sie eine spontane zweiminütige Choreographie entwickeln mussten. Melanie Glasstätter kommentierte in launiger Art die Musikauswahl und die Auftritte der Teams. „Unsere Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland und auch aus der Schweiz, Belgien, Holland und Österreich. Ein amtierender Europameister sowie eine Spielerin, die ein Jahr in den USA nur Shows gespielt hat, sind auch am Start“, freute sich Lettang über den Erfolg des Turniers.

Begleitend zum Turnier wurde an verschiedenen Ständen Allerlei rund um Dogfrisbee und für die Vierbeiner generell angeboten. Passend zur Hitze konnten die Hundebesitzer ihre Lieblinge mit Hundeeis verwöhnen oder sie in den aufgestellten Pools abkühlen.

Der sechsjährige Jonas aus Kirrlach verkaufte während des Turniers eifrig seine selbst gebackenen Hundeleckerlis. Aus Rindfleisch, Schweineleberwurst und Gemüse hatte er in der heimischen Küche 32 Kilo Rindfleischbällchen, Hundeknochen und Veggietaler hergestellt. „Mein Hund ist sehr wählerisch, was das Fressen betrifft. Aber die hier von Jonas liebt er“, lobte eine Hundebesitzerin die Spezialitäten des Sechsjährigen.

Zum Abschluss der Veranstaltung saßen alle Teilnehmer mitten auf dem idyllischen Platz an einer langen Tafel und ließen sich das Pastabuffet aus der Küche des Vereinsheims, dem Ristorante Baby Luna, schmecken. „Uns ist es wichtig, mit dem Turnier das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und den Druck aus den Auftritten zu nehmen“, so Lettang. Die positiven Kommentare später in den Sozialen Netzwerken zeigten, dass die beiden Organisatorinnen ihr Ziel ganz offenbar erreicht haben.

