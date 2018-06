Wenn der Klimawandel ernst wird

Anzeige

karlsruhe.Bei der großen Katastrophenschutzübung in der Fächerstadt ging es am Samstag um den Klimawandel. In dem erprobten Szenario sorgte eine langandauernde Hitzewelle zu einer ganzen Reihe von Notsituationen.

Die Katastrophenschutzübung, die unter dem Titel „Heißer Fächer 2018“ stand, fand in den Karlsruher Stadtteilen Hagsfeld, Grötzingen und Durlach statt. Ein Waldbrand mit eingeschlossener Schulklasse, Fischsterben in einem überwärmten Gewässer, zahlreiche in der Hitze kollabierte Menschen und die zusammengebrochene Server-Kühlung bei der Flugsicherung beschäftigten die Einsatzkräfte bei der Großübung den ganzen Tag lang.

Anspannung im Führungszentrum

Über 300 Helfer von Rettungsdiensten, Polizei, DLRG, Bergwacht und Bundeswehr bis hin zu Stadtwerken, Klinikum und Technischem Hilfswerk waren an der Übung unter der Leitung der Feuerwehr beteiligt. Im Führungszentrum bestand trotz der Routine der Retter eine gewisse Anspannung, erklärte Florian Geldner von der Feuerwehr Karlsruhe den Medienvertretern. Den Ernstfall könne man aber nur so trainieren, schließlich sei man dann auch nicht vom Stress befreit. cao