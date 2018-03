Wenn die bessere Hälfte putzt und kocht

Anzeige

Philippsburg.Schon nach den ersten Sätzen kam den Zuschauern der Song von Johanna von Koczian in den Sinn: „Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann – ist unbegreiflich, sagt mein Mann.“ Auch der Ehemann auf der Bühne kann es nicht begreifen, dass seine nicht berufstätige Frau mit dem „bissle Haushalt“ kaum fertig wird und sich wohl unnötigerweise von morgens bis abends abrackert.

Wer unterhaltsames, lustiges Mundarttheater erleben möchte, der geht in Philippsburg zum Sportverein. Auf der Festhallenbühne, die einen Einblick in ein allerorts übliches Wohnzimmer gewährt, präsentiert das vereinseigene Ensemble einen köstlichen Schwank in drei Akten.

Mit viel Applaus honorierten die begeisterten Gäste die kompakte Gesamtleistung der Akteure. Beim Lustspiel „Des bissle Haushalt“ aus der Feder des schwäbischen Mundartdichters und Schriftstellers Will-recht Wöllhaf handelt es sich um ei-ne deutliche Ermahnung an die Männerwelt, die Arbeit ihrer Frauen im Haushalt mehr zu schätzen.