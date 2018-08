Wer hat den Hochsitz angezündet?

Waldbrände sind für die Feuerwehrleute besonders schwierig zu löschen. © dpa

Hambrücken.Ein mehr als fünfstündiger aufwendiger Feuerwehreinsatz war wegen eine Waldbrandes in der Nähe des Vogelparks Hambrücken notwendig. Das Feuer hatte sich am Donnerstag um 18.45 Uhr ins Unterholz gefressen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Mehrere Notrufe meldeten eine starke Rauchentwicklung über einem Waldstück. Darunter auch die Besatzung eines zufällig in dem Bereich fliegenden Kleinflugzeuges, welches die Rauchentwicklung dem Tower am Flugplatz Speyer meldete und dieser die Beobachtungen daraufhin an die Leitstelle Karlsruhe übermittelte.

Örtlichkeit zunächst unklar

Da die genaue Örtlichkeit zunächst nicht klar war, rückte die Freiwillige Feuerwehr Hambrücken zur Erkundung aus. Schließlich konnte der Waldbrand parallel zur K 3525 zwischen Hambrücken und Neudorf lokalisiert werden. Aufgrund der Lage ließ Kommandant Klaus Scheuermann die Feuerwehr Graben-Neudorf nachalarmieren.

Im besagten Waldstück brannte ein Hochsitz in voller Ausdehnung. Parallel hierzu zündelten mehrere Stellen in unmittelbarer Umgebung. Das Feuer hatte sich aufgrund der Trockenheit beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits auf etwa 1200 Quadratmeter ausgebreitet.

Mit mehreren Löschfahrzeugen und unter Einsatz mehrerer C-Rohre und Feuerpatschen wurde eine massive Brandbekämpfung eingeleitet. Aufgrund der Tatsache, dass es an mehreren Stellen zeitgleich brannte, war es schwierig, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Erschwerend hinzu kam, dass der Wald in diesem Bereich tief bewachsen ist und sich das Feuer bis in die Humusschichten unter dem Waldboden gefressen hatte.

Pendelverkehr fürs Löschwasser

Da die Wasserversorgung im Wald nicht durch das örtliche Wasserleitungsnetz sichergestellt werden konnte, musste ein Pendelverkehr eingerichtet werden. Der Brand an der Oberfläche konnte rasch gelöscht werden. Im Unterholz herrschten allerdings nach Kontrolle mit der Wärmebildkamera noch Temperaturen von bis zu 200 Grad.

Aus diesem Grund wurde der Waldboden mit einer Tieffräse gewendet und mit ausreichend Löschwasser benetzt, um alle Glutnester endgültig ablöschen zu können. Dieses Verfahren zog sich bis in die späten Abendstunden hin. Gegen Mitternacht wurde durch die Feuerwehr nochmals eine Nachkontrolle durchgeführt und die Bereiche per Wärmebildkamera überprüft. zg

