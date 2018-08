„Wer hier wohnt, will bleiben“

Anzeige

Bei der Beurteilung der Qualität des Wohnumfelds spielen die „kurzen Wege“ zu Nahversorgung, ärztlichen Dienstleistungen, Gastronomie oder Freizeiteinrichtungen eine wichtige Rolle. Auch ein guter Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr zählt zu den zentralen Standortkriterien. Speziell bei Familien punktet zudem die Nähe zu Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. Diese Kriterien bestimmten bei einem geplanten Umzug auch die Wahl des neuen Wohnortes.

Im Regionsdurchschnitt wollen jedoch nur drei Prozent der Befragten in den kommenden Jahren umziehen. Dahinter stehen zumeist der Wunsch nach Wohneigentum, zu verkürzende Pendelstrecken oder die Änderung der Haushaltsgröße. In Karlsruhe und den großen Kreisstädten ist die Umzugsbereitschaft indes höher, in den anderen Kommunen aufgrund der hohen Eigentümerquoten und einem höheren Altersdurchschnitt geringer. Prägnantes Merkmal dabei ist die Standorttreue.

Viele bevorzugen Stadt

Im Oberzentrum Karlsruhe gaben mehr als achtzig Prozent der umzugswilligen Haushalte an, in der Stadt bleiben zu wollen. Da weiterhin gerade junge Menschen hinzukämen, werde „die Anspannung des Wohnungsmarktes in und um das Oberzentrum“ deutlich, konstatierte Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.

Die Stadt werde sich weiterhin „sehr anstrengen“, die Bedürfnisse zu befriedigen. Aber es sei „gut und sinnvoll“, die Wohnraumplanung als „regionale Aufgabe“ zu verstehen, so das Stadtoberhaupt abschließend. Die komplette Studie ist beim Regionalverband Mittlerer Oberrhein und beim Amt für Stadtentwicklung als Broschüre erhältlich. zg

