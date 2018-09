Wer sich ummeldet, wird mit Begrüßungspaket belohnt

Karlsruhe.Zum Beginn des Studien- und Ausbildungsjahres startet das Wissenschaftsbüro der Stadt wieder einen Extra-Schalter für die Neuankömmlinge in Karlsruhe. Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren wird es im Zuge der Erstwohnsitzkampagne und in Kooperation mit dem Ordnungs- und Bürgeramt ab Dienstag, 25. September, eine zentrale Anlaufstelle im Neuen Ständehaus, Ständehausstraße 2, geben. Wer sich hier ummeldet, wird mit einem Begrüßungspaket belohnt.

Die neuen Studierenden, Auszubildenden und Berufsfachschüler können dort bis Freitag, 26. Oktober, an einem speziellen Studi- und Azubi-Schalter ihren Erstwohnsitz an- oder ummelden, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. Mitbringen müssen sie lediglich ihren Personalausweis – oder Reisepass – sowie eine Kopie davon.

Auch die Wohnungsgeberbescheinigung und eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung beziehungsweise der Ausbildungsvertrag oder die Berufsschulbescheinigung zum Nachweis ihres Ausbildungsstatus müssen vorgelegt werden. Die Öffnungszeiten des Schalters sind Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr. Das Wissenschaftsbüro rechnet mit großem Andrang.

Fahrrad zu gewinnen

Ihr Begrüßungspaket bekommen die Neubürger gleich im Anschluss an die Anmeldung ausgehändigt. Um die Orientierung in der neuen Stadt zu erleichtern und den Geldbeutel zu entlasten enthält es ein Buch über Karlsruhe mit wichtigen Infos samt Stadtplan sowie Karlsruher Geschenkgutscheine im Wert von 50 Euro, die in über 750 Geschäften in der Fächerstadt und der Region eingelöst werden können. Dazu kommt ein Gutschein für ein Halbjahresticket des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV).

Mit etwas Glück können die frisch Angemeldeten sogar ein hochwertiges Fahrrad gewinnen: Ein Los für die jährliche Ziehung der leuchtend roten Kultfahrräder „Draisler“ liegt jedem Begrüßungspaket bei.

Die Karlsruher Erstwohnsitzkampagne bringt dabei nicht nur den neuen Mitbürgern, sondern auch der Stadt deutliche Vorteile: Jede mit Hauptwohnung gemeldete Person erhöht die Einwohnerzahl der Fächerstadt und damit die Mittel, die diese über den kommunalen Finanzausgleich erhält. Damit kann Karlsruhe die Infrastruktur, das sportliche, soziale und kulturelle Angebot erhalten und ausbauen und so auch die Rahmenbedingungen für die Studierenden und Auszubildenden weiter verbessern.

Mit der Erstwohnsitzkampagne setzt das Wissenschaftsbüro der Stadt seit 2007 Anreize für Studierende, ihren Erstwohnsitz in Karlsruhe anzumelden. 2016 wurde die Kampagne auf Auszubildende und Berufsfachschüler ausgeweitet, so die Mitteilung weiter. Mit über 5000 Ummeldungen im Jahr ist die Karlsruher Erstwohnsitzkampagne damit die erfolgreichste in ganz Deutschland. Sie ist einer der Gründe dafür, dass Karlsruhe die bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen am schnellsten wachsende Stadt Baden-Württembergs ist. zg

Info: Weitere Informationen zur Erstwohnsitzkampagne und Wissenswertes zum Thema Wohnsitzwechsel gibt’s unter www.erstwohnsitz-ka.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018