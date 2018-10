Wer sind die Schönsten im Land?

Karlsruhe.Ein Highlight der Einkaufs und Erlebnissmesse offerta von Samstag bis Sonntag, 27. Oktober bis 4. November, ist die Wahl von Miss und Mister Baden-Württemberg. Die Miss Germany Corporation sucht live auf der Hauptbühne in der Aktionshalle der Messe Karlsruhe die Schönsten aus Baden-Württemberg. Am Mittwoch, 31. Oktober, entscheidet sich ab 17.30 Uhr, welche Kandidaten die Jury überzeugen können und sich den Titel für 2019 sichern.

In zwei Durchgängen gehen die Titelanwärter über den Catwalk und geben vor Publikum und Jury ihr Bestes, zeigen sich in Bewegung oder in Pose, wie es in einer Pressemitteilung der Messe heißt. Im ersten Durchgang präsentieren sich die Teilnehmer elegant in Abendmode und stellen sich in einem kurzen Interview vor. Im zweiten Durchgang treten die sie dann in einem sommerlichen Look auf die Bühne.

Als musikalisches Highlight tritt die Band „Amy Sue & Friends“ auf. Mit ihrem Programm aus Soul, Funk und Pop sorgen sie für ausgelassene Stimmung. Die Aktionshalle ist an diesem Tag bis 21 Uhr geöffnet.

Eine erfahrene Jury, bestehend aus Robin Gundalin (Fit-in FitnessClubs), Ralf Klemmer (Miss Germany Corporation), Giuliano Lenz (Mister Baden-Württemberg 2018), Anja Neurohr (Baden TV) sowie Anahita Rehbein (Miss Baden-Württemberg und Miss Germany 2018), Patrick Reiser (Hairart by Patrick Reiser), Dr. Jürgen Reus (Plastische Chirurgie Dr. Reus) sowie Martin Spanring (Europa-Park), wählt schließlich aus den Kandidaten die Gewinnerin und den Gewinner aus, mit anschließender Krönung.

Gutes Gespür bewiesen

Bei der Wahl im letzten Jahr bewiesen die Juroren bei ihrer Auswahl gutes Gespür, als sie Anahita Rehbein und Giuliano Lenz zu den Siegern kürten: Als amtierende Miss Baden-Württemberg setzte Anahita Rehbein ihren Erfolg mit der Wahl zur Miss Germany 2018 fort.

An neun Tagen präsentiert die offerta über 830 Aussteller in den Karlsruher Messehallen. Die Themen reichen von Freizeit und Mobilität (Halle 1), Bauen und Informieren (Halle 2) über Leben und Wohnen (Halle 3) bis hin zu Einkauf und Genuss (dm-arena). Im offerta Winterland (Atrium) warten, neben der Langlaufloipe und den Holzhütten mit gastronomischem Angebot, eine Eislaufbahn sowie eine neue, sportliche Attraktion auf die offerta-Besucher: Mit „Fatbikes“ kann ein wackeliger Parcours aus Holzstämmen bewältigt werden. zg

Info: Weitere Infos und Tickets unter www.offerta.info

