Werbebanner und Plakate entfernen

Waghäusel-Wiesental.Die Aufsteller der Werbebanner, Plakate, Anhänger und Verkaufsstellen bei der Kreuzung L 556/L 638 an der Kapelle am Ortseingang des Stadtteils Wiesental müssen ihre Werbemittel bis Freitag, 31. August, entfernen. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Falls nicht, werden die Werbemittel durch die Verwaltung kostenpflichtig entfernt. Da die Anlagen widerrechtlich erstellt waren, wird kein Ersatzplatz angeboten. Laut Bebauungsplan ist dies eine Grünfläche, auf der keine Werbung zulässig ist. Diese Räumung soll das Baufeld für die Arbeiten des Kreisverkehrs bei der Kapelle sicherstellen, schreibt die Stadt. zg