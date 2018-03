Werner Franke ist seit 60 Jahren engagiert dabei

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Am Ende dieses beeindruckenden Konzertes tanzten die Musiker sogar Walzer: Die Musikvereinigung Oberhausen hatte zu ihrem 37. Osterkonzert in die Schulsporthalle geladen. Märchenhafte Geschichten standen auf dem Programm.

Die Musiker erfüllten das Versprechen. Mehr als 500 Zuhörer waren sichtlich begeistert. Das Konzert gaben das Hauptorchester und das Jugendorchester unter ihren Dirigentinnen Sabine Knebel (Hauptorchester)und Sabrina Mayer (Jugendorchester).

Mit einem großartigen, klangvollen Einstieg ging es los: die Ouvertüre zur Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Es war die letzte Oper des großen Meisters, das Stück ist in Dramatik und Schwung einzigartig – das Hauptorchester setzte es an diesem Abend brillant in der Aufführung um. Auf diesen grandiosen Auftakt folgte Stück für Stück Gänsehaut für ein Publikum, das die musikalischen Leckerbissen sehr zu schätzen wusste, was die Mimik der Zuhörer zeigte.