Wertvolle Einblicke sammeln

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen/Bruchsal.Einen Workshop für junge Medienmacher zwischen 16 und 20 Jahren bietet vom 25. November bis 1. Dezember der Deutsche Bundestag. Dieser lädt gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Jugendpresse Deutschland 30 Nachwuchsjournalisten zu einem einwöchigen Workshop nach Berlin ein.

CDU-Bundestags- und Wahlkreisabgeordneter Olav Gutting aus Rheinhausen weist ausdrücklich auf das Angebot hin und appelliert an die Jugend in seinem Wahlkreis, diese Chance zu nutzen. „Wer sich für den Journalismus interessiert und dort seine berufliche Zukunft sieht, erhält in diesem Workshop wertvolle Einblicke.“

Unter der Schirmherrschaft von Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, erwartet die Jugendlichen ein spannendes und abwechslungsreiches Workshop-Programm zum medialen und politisch-parlamentarischen Alltag in der Bundeshauptstadt. Sie werden in einer Redaktion hospitieren, mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages diskutieren, eine Plenarsitzung besuchen und an der Erstellung einer eigenen Zeitung mitarbeiten.