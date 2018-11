Wie soll der freche Mops heißen?

Karlsruhe.Klein, frech, gewitzt, eigensinnig und mit einem großen Charakter: Das trifft auf unabhängige Filmproduktionen ebenso zu wie für einen Mops. Was war naheliegender für die Festivalmacher, einen solchen als Maskottchen auszuwählen?

Im nächsten Jahr werden sich die Karlsruhe Independent Days/Internationale Filmfestspiele Karlsruhe so erstmals mit ihrem neuen Maskottchen präsentieren, das auch jährlich im jeweiligen Keyvisual zu finden sein wird, heißt es in einer Pressemitteilung vom Filmboard Karlsruhe. Über allem wacht die kleine Lady mit grünem Seidenschal. Die stolze Möpsin lädt ein zu den 19. Internationalen Filmfestspielen Karlsruhe.

Schauburg als Veranstaltungsort

Die Independent Days suchen nun nach einem Namen für das neue Maskottchen. Vorschläge können per E-Mail an id-filmfest@filmboard-karlsruhe.de gesendet werden. Sollte die Möpsin den Namen als Künstlernamen übernehmen, lobt sie für den Namensgeber einmal zwei Kinokarten für die 19. Independent Days aus. Auf Grund der großen Nachfrage vonseiten vieler Filmemacher wurde der Einreichungsschluss für die nächsten Independent Days um zwei Wochen verlängert. Filme können noch bis zum Samstag, 15. Dezember, über die Plattform Filmfreeway eingereicht werden. Die Independent Days 2019 finden vom Mittwoch, 3., bis Sonntag, 7. April, in der Schauburg in Karlsruhe statt.

Die Independent Days freuen sich zudem, dass auch bei ihrer 19. Ausgabe der Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe Dr. Frank Mentrup wie in den vergangenen Jahren die Schirmherrschaft des Festivals übernommen hat. zg

