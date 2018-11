Wie vermarkte ich Spargel richtig?

Karlsruhe.Obwohl der Spargel erst wieder ab nächstem Frühjahr auf den Tellern liegt, bietet das Regierungspräsidium Karlsruhe und das Landwirtschaftsamt im Landratsamt Karlsruhe, ein spezielles Forum für Erzeuger und Vermarkter in der Messe Karlsruhe an. Europas Leitmesse der Spargel- und Erdbeererzeuger „expoSE“ nehmen sich die Veranstalter dafür zum Anlass. Der 30. Spargeltag gibt Besuchern in Form von Vorträgen und Diskussionen, Gelegenheit zur Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch. Das schreibt das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung.

Spargel ist im Raum Nordbaden ein wichtiges Standbein für viele landwirtschaftliche Betriebe. Kulturführung und Vermarktung erfordern ein hohes Maß an Kenntnissen über aktuelle Entwicklungen und Versuchsergebnisse. Die überregionale Bedeutung des badischen Spargels trägt zur Attraktivität unseres Raumes bei und wird durch den Spargeltag in Karlsruhe präsentiert und unterstützt.

Eröffnet wird der Spargeltag am Mittwoch, 21. November, um 13 Uhr von Herrn Professor Dr. Menzel, Dezernatsleiter Umwelt und Technik des Landratsamtes Karlsruhe.

Anbau in Spanien

Zum Auftakt der Veranstaltung wird ein internationaler Gast den Spargelanbau in Spanien vorstellen: Jaime Urbina Diás aus Torre de Burgo, Region Guadalajara, nahe Madrid, vertritt den Familienbetrieb Explotaciones Agricolas Hermanos Urbina S.L., der hauptsächlich Grünspargel produziert und vermarktet.

Spanien zeichnet sich durch einen Anbau von vorwiegend Bleichspargel in den Gebieten Navarra und Estremadura aus, während in Andalusien fast ausschließlich Grünspargel angebaut wird. Alle Regionen produzieren neben dem Frischbedarf im Inland auch für den Export und in hohem Maße auch für die Konservenindustrie. In dem sich anschließenden Vortrag „Spargelrost –Ein alter Erreger mit neuer Bedeutung“ beschreibt Dr. Ludger Aldenhoff einen pilzlichen Erreger, der im Spargelanbau früher sehr verbreitet, nun aber lange Zeit zurückgedrängt war. Aufgrund verschiedener Faktoren breitet sich der Spargelrost inzwischen in fast allen Teilen Deutschlands wieder stärker aus und kann zu einem plötzlichen und folgenschweren Absterben des Laubes führen. Besonders in dem diesjährigen heißen Sommer konnte die Aggressivität des Erregers beobachtet werden, der sich als „Schönwetterpilz“ besonders bei Hitze verbreitet und allein mit morgendlicher Taubildung auskommt. Mit ausreichenden Kenntnissen über die Biologie des Pilzes und über effektive Behandlungsmaßnahmen kann die Gefahr weitgehend gebannt werden.

Das Thema Saisonarbeitskräfte ist für alle Spargelbetriebe von zunehmender Bedeutung. Neben der steigenden finanziellen Belastung durch den Mindestlohn verschärft sich die Situation in den Betrieben durch die schlechte Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Jeder Betriebsleiter weiß von vorzeitigen und unerwarteten Abreisen seiner Mitarbeiter zu berichten, weshalb ganze Felder mangels Personal unbeerntet blieben. Viele planen aufgrund des Arbeitskräftemangels in den kommenden Jahren mit Flächenreduzierungen. Zunehmend wichtig ist es deshalb, für die guten und eingearbeiteten Arbeitskräfte im Betrieb Anreize zu schaffen, damit sie in den nächsten Jahren wiederkommen. Isabelle Bohnert, Pressesprecherin des Verbandes Süddeutscher Spargel und Erdbeeranbauer (VSSE), berichtet in Ihrem Vortrag, „Die Situation der Arbeitskräfte aus betrieblicher Sicht“, über die Ergebnisse einer Umfrage des VSSE zu Saisonarbeitskräfte, an der sich mehr als 350 Betriebe beteiligt haben.

Herkunft bestimmen

Im Anschluss wird Sarah Grallath vom Schreiberhof in Gerolsheim von eigenen Erfahrungen und Bemühungen hinsichtlich eines verbindlichen Kontaktes zu den Erntehelfern berichten. „Gute Kommunikation und Bindung zu Erntehelfern schaffen“, heißt der Titel ihres Vortrages. Frau Marina Creydt von der Hamburg School of Food Science der Universität Hamburg, stellt die Ergebnisse ihrer Forschungstätigkeit zur Herkunftsbestimmung von Spargel vor. Die von ihr entwickelte „Metabolomicsbasierte Herkunftsbestimmung von Spargel“ soll als schnelles und kostengünstiges Nachweisverfahren dienen, um die Herkunft von Spargel sicher zu überprüfen. Die geografische Herkunft von Lebensmitteln spielt eine zunehmende Rolle für deutsche Konsumenten, die grundsätzlich bereit sind, für regionale Lebensmittel höhere Preise zu akzeptieren.

Die Problematik der Herkunftsverfälschung ist in der Spargelbranche schon seit längerer Zeit bekannt. Die Anwendung der vorgestellten Methode soll den deutschen Spargelmarkt davor schützen. „Aktuelle Ergebnisse zum Landessortenversuch Spargel“ heißt der Titel des ab-schließenden Vortrages von Thomas Schuster, Berater am Gartenbauzentrum Bayern Süd-West im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Augsburg. Der Spargelversuch startete 2013 mit 14 Früh- und sechs Spätsorten und steht unter Praxisbedingungen auf den Flächen eines Spargelbetriebes. 2016 kam er erstmals in den Vollertrag.

Die Frühsorten waren dreifachgedeckt, bei den Spätsorten war die Taschenfolie zu Beginn auf weiß gedreht. In Schrobenhausen, das ein bedeutendes Spargelanbaugebiet ist, soll mit dem Landessortenversuch Spargel untersucht werden, welche Sorten unter den dortigen klimatischen Bedingungen die höchsten marktfähigen Erträge bringen, wie sich die Sorten langfristig verhalten und wie viele Jahre der Ertrag wirtschaftlich ist.

Durch das Programm des 30. Spargeltages führen Angelika Appel, Obst- und Gartenbaureferentin im Regierungspräsidium Karlsruhe und Isabelle Kokula, Spargelberaterin im Landratsamt Karlsruhe. Der Eintritt ist frei. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018