Wiesental vor 100 Jahren

Waghäusel-Wiesental.„Wir hatten einen sehr erfreulichen Zuspruch.“ Diese Bilanz zog der Vor-sitzende des Heimatvereins Wiesental, Hans-Peter Hiltwein, über den Museumstag und die Teileröffnung. Das neu gestaltete und teils neu eingerichtete Dachge-schoss mit den Schwerpunkten Landwirtschaft und Handwerk zog wohl mehr als 300 Besucher an.

Auch Oberbürgermeister Walter Heiler und einige Stadträte zeigten sich von den Präsentationen, die ehrenamtlich von Mitgliedern des Heimatvereins zustande kamen, begeistert. „Wir wussten gar nicht, dass es in Wiesental ein so schönes, reich bestücktes Museum gibt“, äußerte sich ein Ortsfremder.

Auf vier Stockwerken veranschaulichen unzählige Ausstellungsstücke, darunter Schaufensterpuppen und weitere Attrappen, das Leben in Wiesental – über Jahrhunderte hinweg bis in die jüngste Vergangenheit. Jüngere Besucher konnten es kaum glauben, dass ihre Vorfahren so schlicht gelebt und so schwer gearbeitet hatten.