Wiesentaler Chor singt mit Rock-Duo

Bruchsal/Waghäusel.„Rock auf der Orgel“ für den Guten Zweck feiert fünfjähriges Jubiläum. Am Sonntag, 4. November, um 17 Uhr, findet in St. Paul Bruchsal das Benefizkonzert für den CAB-Jörg-Falkenberg-Stiftungsfond statt. Nach Auftritten in St. Anton und auch der Lutherkirche kommt das „Symponic Rock Duo“ mit Mario Kröger an der Orgel und Alex Wittmann am Schlagzeug zurück in den Südwesten Bruchsals, Durlacher Straße 105.

Die vor knapp einem Jahr renovierte Heissler-Orgel wird ungewohnte Töne von sich geben: Guns N Roses, Metallica, Die Toten Hosen oder Deep Purple ertönen in einer Kirche ehr selten. „Dass darüber ein Pfarrer – egal ob katholisch oder evangelisch – begeistert wäre, hatten wir erst nicht gedacht“, erzählt Alex Wittmann aus Rheinsheim. „Doch wir wurden eines besseren belehrt“, ergänzt er. Seit es 2013 mit „Orgel Kreativ“ in Karlsruhe begann, wird das Duo aus dem Kraichgau (Wittmann) und Paderborn (Kröger) deutschlandweit gebucht. Ein besonderes Konzert bleibt für die beiden Musiker das ehrenamtliche Projekt für die CAB-Jörg-Falkenberg-Stiftung. Nach fünf Jahren ist zum ersten Mal der FWF-Chor Wiesental dabei. Der Gewinner des Vereinsgrillens der Bruhrainer Zeitung unterstützt diesmal das Symphonic Rock Duo bei dieser guten Sache. Letztes Jahr zum 22-jährigen Vereinsjubiläum war das instrumentale Duo in Wiesental zu Gast – jetzt gestaltet der Chor des „Freundeskreis Wissädalä Fasänachdä 1995“ das Rock-, Metal- und Soulkonzert in Bruchsal mit. an

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018