„Wir fühlen uns regelrecht verarscht“

Philippsburg/Dettenheim.Auf heftige, herbe und auch hämische Kritik stößt die Entscheidung über die „kleine Dammrückverlegung“ mit ungebremster ökologischer Flutung auf der Flussinsel Elisabethenwört: Immerhin handelt es sich um 410 Hektar. Umweltministerium und Regierungspräsidium unterbreiteten dem Projektbegleitkreis und den Arbeitsgruppen in Sachen „Rückhalteraum Elisabethenwört“ in nichtöffentlicher Sitzung ihr Ergebnis, das jetzt so in das Planfeststellungverfahren eingebracht werden soll.

Staatssekretär Andre Baumann hob vor der etwa 50-köpfigen Runde und auch in einer vorgefertigten Pressemitteilung weniger den Hochwasserschutz, mehr den Erhalt des Naherholungsgebiets Altrhein hervor. Doch diese Schwerpunktsetzung teilen, wie vor Ort zu erfahren und zu erkennen war, wohl nur er und ein paar Vertreter der Umweltverbände.

Für die Stadt Philippsburg und die Gemeinde Dettenheim mitsamt der Bürgerschaft komme nur die kleine Variante als Polder mit einer gesteuerten Flutung in Frage: aus vielen nachvollziehbaren Gründen. „Maßlos verärgert“ zeigte sich nicht nur Philippsburger Bürgermeister Stefan Martus über die Entscheidung und die Art der Entscheidungsfindung, sondern auch seine Dettennheimer Kollegin Ute Göbelbecker, CDU-Landtagsabgeordneter Ulli Hockenberger, der Sprecher der Bürgerinitiative „Wir sind Heimat“, Uwe Hormuth, Ortsvorsteherin Jasmine Kirschner und – in einer separaten Erklärung – Stadt- und Kreisrat Hans-Gerd Coenen.