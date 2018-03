Wirsing schmeckt auch in Blätterteigecken

Anzeige

Rezept für 4 Personen

Zubereitungszeit: etwa 45 Minuten

Zutaten

75 Gramm gelbe Linsen, 75 Gramm Beluga-Linsen, Ein Viertel Wirsing, drei Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, 200 Gramm Quark, Salz, Pfeffer, Muskat, zwei Blätterteige (Kühlung), etwas Olivenöl und etwas Pflanzenmilch zum Bestreichen

Zubereitung

Koche die Linsen für etwa eine Viertelstunde in heißem Wasser, bis sie bissfest sind. In der Zwischenzeit den Wirsing in feine Streifen schneiden und diese in kochendem Salzwasser für etwa vier Minuten blanchieren. Anschließend abseihen und mit kaltem Wasser abschrecken. Zwiebeln und Knoblauch schälen und in kleine Würfel hacken. In einem Topf Olivenöl erhitzen und die Würfel darin andünsten, bis sie glasig sind.

Schnapp dir nun eine große Schüssel. Mische in dieser den Quark mit den Wirsingstreifen, den Linsen sowie den angedünsteten Knoblauch- und Zwiebelwürfeln. Die Masse mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Schneide deinen Blätterteig in Rauten. Eine Rolle Teig reicht bei mir für zwölf Stück. Gib einen Löffel der Füllmasse auf den Teig und verschließe die Rauten diagonal, so dass dreieckige Taschen entstehen. Die Enden gut zusammendrücken, so dass die Füllung nicht entweichen kann.

Setze die Dreiecke auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Bestreiche sie vor dem Backen mit etwas Pflanzenmilch. Anschließend etwa zehn bis 15 Minuten bei 180 Grad backen.

