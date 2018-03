Wohnung ausgebrannt

Anzeige

Östringen.Rauchmelder haben einer älteren Frau bei einem Zimmerbrand in Östringen gestern Mittag vermutlich das Leben gerettet. Das Feuer war in der Küche eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, so die Informationen von Mitarbeitern dieser Zeitung. Gegen 12.10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Östringen in die Heinrich-Mann-Straße alarmiert. Beim Eintreffen war bereits eine starke Rauchentwicklung sichtbar und Flammen schlugen aus dem Fenster im Erdgeschoss. Bei der Erkundung durch die ersten Rettungskräfte konnte die Hausbewohnerin im Eingangsbereich der Wohnung angetroffen und ins Freie gerettet werden.

Die Frau war rechtzeitig durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam geworden und erlitt ersten Informationen zufolge lediglich eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Erdgeschosswohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge könnte ein defekter Kühlschrank den Brand ausgelöst haben. Die Freiwillige Feuerwehr Östringen war mit allen Abteilungen mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften im Einsatz. 7aktuell/beju