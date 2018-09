Wurde Hund „Jako“ entführt?

Karlsruhe.Ein dreijähriger Zwergpinscher ist am Samstag, zwischen 16.50 und 17.05 Uhr, vor einem Supermarkt in der Striederstraße verschwunden. Seine 68-jährige Besitzerin hatte den Hund vor ihrem Einkauf an einem Pfeiler neben dem Eingang des Supermarktes angebunden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt.

Als die Frau zurückkehrte, musste sie mit Entsetzen feststellen, dass der kleine Vierbeiner verschwunden war. Wie Passanten der Polizei berichteten, hatten sich drei Frauen und ein Mann während der Abwesenheit der Besitzerin mit dem Zwergpinscher beschäftigt. Danach fuhr der Mann mit einem roten Kombi rückwärts zu dem Tier hin. Ob der Hund anschließend in das Fahrzeug geladen wurde, ist der Polizei derzeit nicht bekannt.

Bei dem Hund handelt es sich um einen reinrassigen Zwergpinscher, welcher sehr zutraulich ist. Der braune Vierbeiner hat eine weiße Brust sowie Stehohren. „Jako“ trägt ein pinkfarbenes Halsband mit Glitzersteinen. Das vordere linke Bein zeigt durch einen alten Knochenbruch nach links. Zeugen, die Informationen zum Verschwinden von „Jako“ geben können, sollen sich beim Polizeirevier Oststadt, Telefon 0721/6 66 32 11, melden. pol

