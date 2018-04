Zahlreiche Events und Feste zum Tag der Arbeit

Anzeige

Ein prächtiger Maibaum soll zwischen Oberhausen und Rheinhausen zum Stehen kommen. Am Feiertag wird der Symbolbaum vom „Bund der Selbstständigen“ (BDS) um 10.30 Uhr in der Draisstraße im Gewerbegebiet aufgestellt und auch gekrönt. Bürgermeister Martin Büchner und die BDS-Vorsitzende Sylvia Ams führen durch die Veranstaltung.

Diesen alten und schönen Brauch pflegen auch der „Handwerk- und Gewerbeverein“ und der Musikverein „Harmonie Wiesental“ am kommenden Montag, ab 17.30 Uhr. In der Waghäuseler Ortsmitte, auf dem Marktplatz, wird der große geschmückte Maibaum aufgestellt. Das Parkfest wird Oberbürgermeister Walter Heiler mit einem Fassanstich eröffnen. Das musikalische Programm bestreitet der Musikverein Wiesental. Zu erleben sind auch Stepptänze der „Funtappers“ aus Neureut und Auftritte der „Bierbankturner“ aus Philippsburg. Am Dienstag geht es ab 10 Uhr dann weiter mit dem „Parkfest & Radlertreff“.

Einen „Tanz in den Mai“ bietet am Vorabend des Feiertags, ab 18 Uhr der Freundeskreis „Wissädalä Fasänachdä“ auf dem FWF-Gelände beim Wiesentaler Fernmeldeturm. Ab 10 Uhr laden auch die „KiFas“ auf ihr Gelände in der Unteren Bachstraße ein.

Grillfest am Brünnle

Ein zünftiges Grillfest am Brünnele zwischen Huttenheim und Rheinsheim organisiert am Tag der Arbeit ab 11 Uhr der Musikverein Huttenheim und verspricht viel Stimmung und ausgezeichnete Musik, auch beste Verpflegung. Das Orchester wird mehrfach sein Können unter Beweis stellen.

Maiaktiv ist auch der SV Philipps-burg; er veranstaltet am Tag der Arbeit wieder sein großes Maifest. Alle Ausflügler sind von ihm eingeladen, in der schönen Sommerhalle des Sportvereins einen Stopp einzulegen. Zu einem Naturerlebnis in Form eines öffentlichen Waldgrillfestes lädt das Rote Kreuz, Ortsverein Philippsburg am Dienstag ab 10.30 Uhr in die bekannte Grillhütte im Wald bei der L 602 ein. wr/cao

