Zahlreiche Straßen werden demnächst erneuert

Im Jahreserhaltungsprogramm 2018 stehen wieder zahlreiche Deckenerneuerungen an: K 3501 Büchenau – Untergrombach, K 3504 / K 3506 Ortdurchfahrt Büchig und freie Strecke, K 3514 Landshausen – Kreisgrenze, K 3551 Moosalbtal – Völkersbach, K 3563 Ortsdurchfahrt Mutschelbach, K 3576 Ortsdurchfahrt Langenbrücken und freie Strecke bis K 3575 und die K 3585 Albtalquerspange zwischen L 564 und K 3556 bei Spielberg. Zusammen mit dem Ablösebetrag für die Abstufung der K 3581 Ortsdurchfahrt Forchheim sind dafür nach Angaben des Landratsamtes 2,3 Millionen Euro veranschlagt.

Beginn bei Bahn-Brücke Wiesental

An Bauwerkssanierungen stehen in diesem Jahr noch die K 3535 Bahn-Brücke bei Wiesental, die K 3576 Kraichbachbrücke und die K 3576 Landgrabenbrücke jeweils bei Langenbrücken, die Grundwasserwanne der K 3579 bei Friedrichstal und der K 3585 Katzbachdurchlass der K 3585 bei Spielberg an. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 500 000 Euro.

Darüber hinaus wurde das Gremium im Hinblick auf die Entwicklung und Fortschreibung des Kreisstraßenprogramms informiert: So kann für die Beseitigung des schienengleichen Bahnübergangs im Zuge der K 3506 in Gondelsheim voraussichtlich noch in diesem Jahr das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Beim Ausbau der K 3520 zwischen Östringen und der B 39 wird eine Entscheidung über die Förderfähigkeit durch das Landes– Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in der ersten Jahreshälfte erwartet, so das Landratsamt. Die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard baut indes die Ortsdurchfahrten K 3528/K 3529 in Neuthard um, wo der Kreis ebenso beteiligt ist wie bei der Einmündung der K 3561/Friedenstraße in Reichenbach sowie beim Umbau der Ortsdurchfahrt K 3574 von Graben und Neudorf im Zuge des dritten Teilabschnittes. Beim Projekt K 3575 Umgehungsstraße Bad Schönborn hat eine aktualisierte Verkehrsprognose zwar die grundsätzliche Bauwürdigkeit bestätigt. Ein hierfür erforderlicher Neubeginn der Planungen wird mangels konkreter Finanzierungsmöglichkeiten zur Zeit aber nicht weiterverfolgt, zumal die Gemeinde Bad Schönborn momentan eigene Überlegungen einer Randentlastungsstraße für den Ortsteil Mingolsheim anstellt, teilt das Landratsamt mit.

Radwege und Bundesstraßen

Auch eine Reihe von Geh- und Radwegen steht auf der Agenda: Der neue Radweg entlang der K 3502 zwischen Obergrombach und Helmsheim soll bereits bis Mitte April fertiggestellt sein.

Im Zuge der Randentlastungsstraße K 3512 bei Menzingen ist ebenso ein Radweg vorgesehen, wie im Zuge der Erneuerung der Kanalisation bei der K 3541 in der Ortsdurchfahrt Berghausen und zwischen Bretten-Sprantal und der Kreisgrenze bei Nußbaum entlang der K 3568.

Landrat Dr. Christoph Schnaudigel informierte das Gremium auch über die aktuelle Situation von Straßenbauprojekten an Bundesstraßen, die bei der Straßenbaukonferenz vorgestellt wurden: Nach den Projekten der 1. Stufe mit der zweiten Rheinbrücke, den Ortsumfahrungen B 293 Berghausen und B 293 Jöhlingen sind jetzt auch die Vorhaben B 35 Bruchsal, B 294 Südwesttangente Bretten und B 292 Ortsumfahrung Östringen mit einem Planungsbeginn bis 2025 eingeplant.

Lediglich die B 10 Ortsumfahrung Berghausen (Hopfenbergtunnel) wurde aufgrund der verkehrlichen Abhängigkeiten zur B 293 Ortsumgehung Berghausen für einen Planungsbeginn erst ab 2025 vorgesehen. Der Landrat wies darauf hin, dass damit sämtliche gemeldeten Projekte aus dem Landkreis im Bundesverkehrswegeplan Berücksichtigung finden und wertete dies als positives Ergebnis, heißt es in der Mitteilung seines Hauses. zg/beju

