Zauberhafte Mythen

Anzeige

Wie schön wäre es doch, wenn all die alten, zauberhaften Mythen der Wahrheit entsprechen würden. Wie die Geschichten um den Werzwisch. Heilende Wunderkräuter, die kranke Menschen heilen oder Unglück abwehren können. Außerdem hat dann auch der Teufel keine Chance, die Seele des Kräuterexperten an sich zu reißen. Es reicht also ein Strauß voller Kräuter – und nichts kann schiefgehen. In den vergangenen Jahren klammern sich viele an solche Märchen.

Das Einhorn hat sich zurück in den Fokus nicht nur der kleinen Mädchen gekämpft. Kein Wunder: Das Horn des Fabelwesens soll Gift neutralisieren und auch das Blut mache unsterblich. In einer Welt, wo vieles angezweifelt wird, erzählen sich die Menschen einfach gerne Geschichten über Wunder. Deshalb halten diese Woche Kinder und Eltern Nussblätter und Rainfarn in den Händen – und verbringen dabei einen Nachmittag zusammen. Und das ist fast genauso magisch.