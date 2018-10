Zeichen gegen den Populismus setzen

Bruchsal.Das Gymnasium St. Paulusheim will ein Zeichen gegen Populismus setzen und lädt im November zu einer Veranstaltungsreihe ein. Gemäß des aktuellen Schuljahresmottos „Es ist Zeit …“ beschäftigen sich die Schüler mit dem Pallottiner-Pater Franz Reinisch, der als Seelsorger zwischen 1931 und 1941 häufig am St. Paulusheim war. Als Märtyrer der Gewissentreue bekannt, verweigerte er den Fahneneid auf Hitler – Er wurde 1942 hingerichtet.

Am Mittwoch, 7. November, findet um 11.30 und 19.30 Uhr in der Aula ein Vortrag mit Pater Adalbert Kordas zum Thema “Einen Fahneneid auf Hitler? Nie – Pater Franz Reinischs prophetischer Protest“ statt. „Mit Fake News und vermeintlich einfachen Lösungen wird heutzutage vielfach Politik gemacht. Angesichts von Denunziationsplattformen gegen Lehrer im Internet und Populismus ist es höchste Zeit, für unsere Werte auf- und einzustehen“, so Schulleiter Markus Zepp, der diese Reihe mit seinem Team verantwortet.

Am Donnerstag, 8. November spricht zu den gleichen Zeiten Pater Klaus Mertes vom Kolleg St. Blasien über: „Was konnten sie tun? – Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 1939-1945 auf dem Boden der Realität“. Die gleichnamige Ausstellung ist zwischen 8 und 18 Uhr im Atrium zu sehen. Zum Gedenken an die Pogromnacht vor 80 Jahren findet am Freitag, 9. November um 11.30 Uhr in der Hauskapelle ein Gedenkgottesdienst statt. Diese Vorträge münden in das Musical „Gefährlich: Franz Reinisch“ am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr in Östringen und in einen Kinoabend, „Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes“, am Montag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr, wo Schule und Pfarrei St. Vinzenz kooperieren. Mit Ausnahme des Musicals ist der Eintritt frei. zg

