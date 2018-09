Zeitkapsel als Grundstein für Sternwarte wird gelegt

Waghäusel.Der Bau der Sternwarte unweit der Eremitage in Waghäusel hat begonnen. Vor dem Kirrlacher Tor der einst fürstbischöflichen Residenz zeugt ein aufgestellter Hochkran von den Bauaktivitäten der Astronomiefreunde Waghäusel. Am Samstag, 6. Oktober, findet um 10.30 Uhr auf der Baustelle der Sternwarte eine kleine Feierstunde mit der offiziellen Grundsteinlegung statt.

Der Verein lädt alle Mitglieder, Freunde und die interessierte Bevölkerung dazu ein, an diesem Festakt teilzunehmen. Nach den Begrüßungsworten mit Vorstellung des Bauprojekts durch den Vorsitzenden des Vereins, Wolfgang Stegmüller, und einem Grußwort des Oberbürgermeisters der Großen Kreisstadt Waghäusel, Walter Heiler, wird der Grundstein in Form einer Zeitkapsel in die Bodenplatte des Sternwartengebäudes eingesetzt.

Die hermetisch dichte Zeitkapsel aus Edelstahl enthält eine Vereinschronik der vergangenen 18 Jahre seit der Gründung, eine Namensliste des gegenwärtigen Vorstands, Baupläne und eine aktuelle Tageszeitung. Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung haben alle Besucher Gelegenheit, sich in informellen Gesprächen über das Bauprojekt zu unterhalten. zg

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.10.2018